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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde depremin etkileri hissedildi

Türkiye İMSAD’ın raporuna göre; İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, şubat ayında 69,30 puan seviyesine geriledi. Raporda; depremlerin etkisiyle inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde meydana gelen sınırlı düşüşe rağmen üretim beklentisinde yüksek bir artış yaşandığı belirtildi. Afet sonrası yeniden imar, onarım ve güçlendirme konularında ortaya çıkan ihtiyaçlar da sektöre dair güven ve beklenti seviyelerinde etkili oldu

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde depremin etkileri hissedildi
HABERTURK.COM

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak paylaşılan ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Şubat 2023 sonuçları açıklandı. 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin etkisiyle Bileşik Endeks’in bir önceki aya göre 0,20 puanlık düşüşle 69,30 puana gerilediği vurgulanan raporda, afetin sektör üzerinde yarattığı etkilere yer verildi. Rapora göre; tüm toplumun yüreğinde derin yaralar açan depremler, şubat ayındaki inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri üzerinde de sert bir düşüşe neden oldu. Ancak afet sonrası yeniden imar, onarım ve güçlendirme faaliyetleri sürecinde inşaat malzemeleri sanayisine yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlar; sektördeki güven ve beklenti seviyelerinde etkili oldu.

AFET BÖLGESİNDEKİ ÜRETİMİN DURMASI İHRACATT DÜŞÜŞ YARATTI

Şubat ayında mevsimsellik ve pazarlardaki koşullardan çok deprem afetinin ortaya çıkardığı etkiler Bileşik Endeks üzerinde belirleyici oldu. Buna göre Faaliyet Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre 2,2 puan düşüş gösterdi. Alt faaliyet gruplarında da küçülme yönünde benzer eğilimler yaşandı. Küçülmeler iç pazarda çok yüksek gerçekleşti. Yurtiçi satışlarının şubat ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde gerilediği vurgulanan raporda, ihracatın belirgin bir şekilde düştüğü belirtildi. İhracattaki düşüşün nedenlerinden biri de afet bölgesindeki sanayi üretiminin durması oldu.

YENİDEN İMAR VE ONARIM ÇALIŞMALARI FAALİYETLERİ ARTIRACAK

Mevsimsellik ile iç pazarda, küresel durgunluk ile ise dış pazarda yavaşlama eğiliminde olan faaliyetlerde, şubat ayında yaşanan depremlerin etkisiyle sert düşüşler görüldü. Ancak rapora göre; deprem bölgesinde yeniden imar ve onarım çalışmaları ile riskli bölgelerdeki yenileme ve güçlendirme çalışmalarının, faaliyetleri artırması bekleniyor. İnşaat malzemeleri sektöründe bir önceki ayı yükselişle kapatan Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,29 puanlık artış gösterdi. Deprem etkisiyle büyük yıkımlar yaşayan 11 ilin yeniden inşası ile birlikte seçime doğru inşaat sektörüne verilen destekler güven seviyesinde etkili oldu.

ÜRETİM BEKLENTİLERİNDE SIÇRAMA YAŞANDI

Beklenti Endeksi de şubat ayında bir önceki aya göre 0,20 puanlık artış gösterdi. Deprem afetinin yarattığı genel olumsuz etkilere karşın, yine deprem afeti sonrası inşaat sektörüne yönelik ortaya çıkan iş potansiyeli beklentileri destekledi. İç ve dış pazar koşullarındaki zayıf faaliyetlere rağmen önümüzdeki döneme yönelik faaliyetlerde artış beklentisi öne çıktı. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin çok sınırlı ölçüde gerilediğinin altı çizilen raporda, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerin değişmediği kaydedildi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise şubat ayında sınırlı ölçüde geriledi. Ancak önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi şubat ayında yüksek artış gösterdi. Üretim beklentileri özellikle iç talepteki artış beklentileri ile yükseldi.

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