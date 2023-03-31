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İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde 12,2 artış

Yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Mart 2023 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı. 18 alt sektörde üretimin 2022’nin aynı dönemine göre artış gösterdiğine vurgu yapılan raporda, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem etkilerine de yer verildi. Buna göre bölgede tespit edilen 704 bin 281 binanın yeniden inşası için gerekli olan imar maliyeti, 70,8 milyar dolar olarak hesaplandı

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde 12,2 artış
HABERTURK.COM

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mart 2023 sonuçları açıklandı. Rapora göre 2023 yılının ilk ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12,2 arttı. İnşaat malzemeleri sanayisindeki 22 alt sektörün 18’inde üretim artışı yaşanırken, 4’ünde ise üretim geriledi. En yüksek artış yüzde 58 ile hazır beton sektöründe yaşanırken, ikinci sırada yüzde 51,2 artış ile metal kapı ve pencere sektörü yer aldı. İzleyen 12 sektörde üretim artışı çift haneli gerçekleşirken, üretim gerilemesi yaşanan alt sektörler içinde demir çelik inşaat ürünlerinde yüzde 8,2 düşüş meydana geldi.

11 İLİN YENİDEN İMAR MALİYETİ 70,8 MİLYAR DOLAR

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan raporda; 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremlerin sektöre etkilerine de yer verildi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı rapordan edinilen verilere göre deprem bölgesindeki yeniden imar maliyeti 70,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bölgedeki konutların yeniden inşa maliyeti 54,7 milyar dolar, işyerlerinin yeniden inşası için 2,0 milyar dolar ve hasarlı binaların onarımı için de 0,7 milyar dolar maliyet öngörüldü. Belediye binaları ile eğitim ve sağlık binalarının yeniden inşası ve bakım/onarımı için toplam maliyet 8,2 milyar dolar olarak belirlendi. Altyapı hizmetleri için gerekli olan yeniden inşa ve onarım maliyeti 5,23 milyar dolar olarak öngörüldü. Yeni yapılaşma için alt yapı/su/kanalizasyon inşa maliyeti 2,65 milyar dolar, ulaştırma sektöründeki onarım/bakım maliyeti ise 1,69 milyar dolar olarak belirtildi.

HASARLI BİNA SAYISI 700 BİNİN ÜZERİNDE

Rapora göre bölgede yer alan 2 milyon 618 bin 697 adet binadan 1 milyon 712 bin 182’sinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bu binalardan 704 bin 281’i hasarlı olarak tespit edildi. Hasarlı binalar içinde 35 bin 355’i yıkık, 17 bin 491’i acil yıkılacak, 179 bin 786’sı ise ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. Yine 40 bin 228 bina orta hasarlı ve 431 bin 421 bina ise az hasarlı olarak belirlendi. Raporda, illerdeki tüm bina stokundaki hasar tespit çalışmalarının tamamlanması sonucu bu sayıların daha da yükseleceği öngörüldü.

11 İLDE MEYDANA GELEN SANAYİ HASARININ MALİYETİ 155 MİLYAR TL

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren imalat sanayisinin de olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekilen rapora göre, afet bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren imalat sanayi firma sayısı 47 bin 581 olarak açıklandı. Bunların 42 bin 789’u mikro işletme, 3 bin 676’sı küçük ölçekli işletme, 779’u orta ölçekli işletme ve 314’ü ise büyük ölçekli işletme olarak belirtildi.

Bu işletmelerde deprem etkisiyle meydana gelen toplam hasar maliyeti 8,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Yaklaşık 155 milyar TL’lik bu hasarın 58,3 milyar TL’si bina hasarı, 37,6 milyar TL’si ise makine ve ekipman hasarı olarak kaydedildi. Stok hasarı da 36,97 milyar TL olarak belirtildi.

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