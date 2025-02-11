İnşaat malzemesi sanayinden 2024 yılında 29 milyar dolar ihracat geliri

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin aralık ayı ve 2024 yılı genel sonuçları açıklandı. Rapora göre; inşaat malzemesi sanayi ihracatı geçen yılın sınırlı ölçüde altında kaldı. 2024 yılında ihracat, pazardaki durgunluk, ABD dolarının güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki düşüş, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasındaki değerlenmeden olumsuz etkilendi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, aralık ayı ihracat performansına bağlı olarak 2024 yılı genelinde inşaat malzemesi sanayi ihracatı 29,03 milyar dolar oldu. 2024 yılında toplam ihracat, 2023 yılına göre değer olarak yüzde 0,5 azalırken, miktar olarak yüzde 1,2 artarak 45,88 milyon tona çıktı. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.

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ARALIK AYINDA İHRACAT 390 BİN TON ARTTI

Rapora göre, 2024 yılının aralık ayında ihracat, 2024 yılı kasım ayına göre miktar ve değer olarak yükselirken, birim fiyat olarak ise düşüş gösterdi. İhracatta geçen yılın aralık ayına göre de artış kaydedildi. Türk lirasındaki değerlenmenin ihracatı zorladığının da raporda altı çizildi.

Raporda paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılı aralık ayında ihracat, 2024 yılının kasım ayına göre 70 milyon dolar arttı ve 2,56 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu sonuçla birlikte, 2024 Aralık’ta ihracat değer olarak geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,6 yukarıda gerçekleşti.

2024 yılı aralık ayında, inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak 2024 yılı kasım ayına göre 390 bin ton artarak 4,04 milyon tona ulaştı. İhracat miktar olarak 2024 yılı aralık ayında geçen yılın aralık ayına göre ise yüzde 5,6 oranında arttı. 2024 yılı aralık ayında, ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 0,63 dolar/kg seviyesinde kaldı. Ancak, birim fiyatlar bir önceki kasım ayına göre önemli ölçüde düşüş kaydetti.

İTHALAT 932 MİLYON DOLAR OLARAK KAYDEDİLDİ

Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilere göre, 2024 Aralık ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı 932 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,5 arttı. Öte yandan, ithalatın son beş aydır 1,0 milyar doların altında kaldığına da raporda dikkat çekildi.

2024 yılı aralık ayında inşaat malzemesi sanayi ithalatı miktar olarak ise 318 bin 578 ton seviyesinde gerçekleşti. Raporda, aylık ithalatın miktar olarak artış gösterdiği belirtildi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 2024 yılının aralık ayında bir önceki aya göre düşüş yaşadı ve 2,93 dolar/kg oldu. REKLAM Buna göre 2024 yılında inşaat malzemesi sanayi ithalatı 2023 yılına göre yüzde 0,3 azalarak 11,31 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında ithalat miktar olarak ise bir önceki yıla göre yüzde 13,7 azaldı ve 3,71 milyon tona geriledi. Yıllık ortalama ithalat birim fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 14,6 artarak 3,06 dolar/kg oldu. ALT ÜRÜN GRUPLARINDA İHRACAT POZİTİF PERFORMANS GÖSTERDİ Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı, 2024 yılı aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre miktar ve değer olarak çoğunlukla pozitif performanslar gösterdi. Öte yandan, ihracat pazarlarındaki durgunluk inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Endeks verilerinde, 2024 yılı aralık ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatlarının 2023 yılı aralık ayına göre yükseldiği görüldü. Üç alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi. Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi. 2024 Aralık ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları yüzde 2,8 düştü, metal bazlı ürünlerin fiyatları da yüzde 3,9 yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 4,3 artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatların ortalama ihracat birim fiyatında da yüzde 4,7 oranında yükseliş görüldü. 2024 yılı aralık ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinin ihracat miktarında, 2023 yılı aralık ayına göre artış gerçekleşti. Bu dönemde demir çelik ürünlerde ihracat miktar olarak yüzde 11,2 oranında yükseldi. Ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 7,5, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 3,7, kimyasal bazlı ürünlerde ise yüzde 3,1 oranında artış kaydedildi.