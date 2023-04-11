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Haberler Gündem 3. Sayfa İnsan bunu nasıl yapar? Denizli'de yavru köpeğe işkence! - Son dakika haberler
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Yürek yakan olay... İnsan bunu nasıl yapar?

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. İşkence gördüğü tespit edilen sahipsiz bir yavru köpek bulundu. Hayvansever Ahmet Keskin, suç duyurusunda bulundu

İnsan bunu nasıl yapar? Denizli'de yavru köpeğe işkence! - Son dakika haberler
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AA

Denizli'de, düzenli olarak sahipsiz hayvanları besleyen Ahmet Keskin, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki boş araziye mama bıraktığı sırada yaralı bir köpek yavrusu buldu.

BİRÇOK YERİNİ KESMİŞLER

AA'da yer alan habere göre Keskin, yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiği, boynunda delik bulunduğunu gördüğü hayvanı veterinere götürdü.

"KELİMELERLE ANLATILMAZ BU BİR VAHŞET"

Köpeği sahiplenen Ahmet Keskin, sahipsiz hayvanları beslemek için bölgeye gittiğinde ölmek üzere olan köpek yavrusunu bulduğunu belirterek, "Sağlık durumu şu an iyi. Onun için güvenli ortamı sağladık, artık bizim yanımızda. Kelimelerle anlatılacak bir durum değil. Bu bir vahşet" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Köpeğe bunu yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Keskin, şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını dilediklerini ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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