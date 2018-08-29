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Sürücü fark etti, çevredekiler yakaladı
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İnsanlığın bittiği an: Yaralılar can, hırsız cüzdan derdinde

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, otomobilin, şehir içi yolcu taşıyan minibüsle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, minibüsteki yaralıların cüzdan ve kredi kartı ile cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 1 şüpheli, sürücü tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

29.08.2018 - 17:10 | Güncelleme: DHA

Kaza, saat 12.00 sıralarında Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 AT 312 plakalı otomobil, sokaktan çıkarken, caddeden geçen Oğuz Güzelsoy yönetimindeki 21 M 016 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, Cebeli Nur Camisi'nin duvarına çarparak durdu. Kazada, minibüsteki yolculardan 7'si yaralandı. Minibüsün çarptığı cami duvarı delindi, önündeki elektrik panosu hasar gördü.

HIRSIZLIĞI SÜRÜCÜ FARK ETTİ

Yaralıların yardımına koşan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlarla birlikte yaralıları minibüsten çıkarmaya çalışan sürücü Oğuz Güzelsoy, bir kişinin yolcuların cüzdan ve kredi kartları ile cep telefonlarını çaldığını fark etti. Yolcuların can havliyle kendilerini minibüsten dışarı atmaya çalıştığı sırada, yardım bahanesiyle gelip hırsızlık yapan şüpheli, Güzelsoy'un kendisini fark ettiğini anladı. Sürücü, kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredekilerin de yardımıyla minibüste yakaladı. Adı açıklanmayan şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden, yaralanan yolculardan 3'üne ait kimlik kartı, farklı isimlere ait kredi kartları, 4 cep telefonu ve 2 kadın el çantası çıktı.

Yaralılar ise gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

 

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