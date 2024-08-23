Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.790,33 %-1,32
        DOLAR 34,0051 %0,22
        EURO 37,8560 %0,21
        GRAM ALTIN 2.730,70 %0,86
        FAİZ 42,13 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,18 %1,83
        BITCOIN 61.031,00 %0,57
        GBP/TRY 44,6700 %0,14
        EUR/USD 1,1119 %0,06
        BRENT 77,95 %0,95
        ÇEYREK ALTIN 4.464,92 %0,86
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi - Teknoloji Haberleri

        Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği geldi

        Instagram, kullanıcıların profillerine müzik ekleyebilme özelliğini sonunda duyurdu. Bu güncelleme ile 1999-2000'li yıllarda kullanılan MSN ve Myspace gibi uygulamalar akıllara geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profile şarkı ekleme özelliği geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Önde gelen fotoğraf ve video paylaşımı sosyal medya uygulaması Instagram'dan yeni bir özellik açıklaması geldi. Bundan böyle kullanıcılar uygulama profillerine şarkı ekleyebilecekler.

        Geçmişte benzer uygulamalar MSN Messenger ve Myspace gibi uygulamalarda karşımıza çıkıyordu. MSN'de dinlediğimiz müziği arkadaşlarımıza profilimizde paylaşarak gösterebiliyorken, Myspace profiline de kullanıcılar müzik ekleyebiliyordu.

        INSTAGRAMDA NASIL MÜZİK EKLENİYOR?

        • Profil Düzenleme Sayfasına Gidin: Instagram uygulamasında profilinizi düzenlemek için profil sayfanızın sağ üst köşesindeki üç çizgi simgesine dokunun ve “Profil düzenle” seçeneğini seçin.
        • Şarkı Seçin: Profil düzenleme sayfasında, “Şarkı ekle” seçeneğine tıklayın. Instagram’ın lisanslı müzik kütüphanesinden beğendiğiniz bir şarkıyı seçin.
        • Profilinizde Görünsün: Seçtiğiniz şarkı, profilinizin biyografi bölümünde görünecek. Diğer kullanıcılar da bu şarkıyı oynatabilecek.

        Kullanıcılar “profili düzenle” sayfasına giderek bir şarkı ekleyebilecek ve burada Instagram'ın Reels veya gönderiler gibi araçları için de kullanılabilen lisanslı müzik kütüphanesine erişebilecekler. Akabinde buradan, eklemek istedikleri şarkının 30 saniyelik bir bölümünü seçebilecekler.

        REKLAM

        Bu güncelleme, sosyal medya deneyiminizi daha da zenginleştirecek gibi görünüyor. Bu özellik, kullanıcıların profil sayfalarını daha çekici hale getirme fırsatı sunuyor. Artık favori şarkılarını seçen kullanıcılar profillerini renklendirebilecek.

        Instagram kullanıcıları, profil sayfalarını daha da kişiselleştirebilir ve takipçileriyle müzikle daha yakın bir bağ kurabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez patladı!
        Yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez patladı!
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?