Instagram'da "System Default" uyarısı nedir? Instagram dil ayarları nasıl değiştirilir? Sorusu en sık araştırılan konulardan biri oldu. Bunun sebebi ise, Instagram dün gece uygulamada güncellemeye gitti. Ancak bu güncelleme bazı cihazlarda dil ayarlarının değişmesine sebep oldu ve Instagram ingilizce dili ile kullanılmaya başladı.

INSTAGRAM "SYSTEM DEFAULT" UYARISI

Instagram yeni güncellemenin ardından kullanıcıların mobil ekranlarında dil ayarları kısmında "System Default" uyarısı verdi. Dil ayarlarını İngilizce'den Türkçe'ye çevirmek isteyen kullanıcılar "System Default" bölümüne yani "varsayılan sistem" ayarına tıklayarak Türkçe dil kullanımına dönebilecek.

INSTAGRAM DİL DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

iPhone cihazlarda Instagram dil değiştirme ve dil ayarları şöyle yapılır...

Profilinizin sağ kısmında bulunan Settings (Ayarlar) bölümüne tıklayın,

Account (Hesap) kısmından Language (Dil) seçeneğini tıklayarak Türkçe'yi seçebileceksiniz.

Androidler de ise, Instagram hesabınıza giriş yaparak Settings (Ayarlar) bölümüne tıklayın, Account (Hesap) kısmından Language (Dil) seçeneğini tıklayarak Türkçe'yi seçebileceksiniz.

INSTAGRAM DİL AYARLARI

Instagram uygulamasında kullandığınız dili, dil ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz:

Profilinize gidin.

Sağ üstteki simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Dil'e dokunun.

Kullanmak istediğiniz dili seçin.