İnstagram Dondurma Linki ve İnstagram Hesap Dondurma Sayfası 2022 - Geçici ve Kalıcı Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur? (YENİ)

Instagram hesabı olanlar dikkat! 0:00 / 0:00

Instagram'ın kullanıcı sayısı günbegün artarken uygulamadan vazgeçenler de oluyor. Öyle ki, veri ihlalleri başta olmak üzere birçok nedenden dolayı Instagram dondurma linki gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Instagram dondurma linki üzerinden İnstagram hesabı geçici ve kalıcı olarak silme işlemi yapılıyor. Uygulamanın ayarlar kısmında Instagram hesap dondurma seçeneğini bulamayanlar ve Instagram hesabı nasıl dondurulur sorusuna yanıt arayanlar için merak edilen detaylara içeriğimizde yer verdik.

INSTAGRAM DONDURMA (KAPATMA) VE İNSTAGRAM SİLME ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Instagram dondurma ya da geçici kapatma olarak da bilinen işlem, platformda bulunan hesabınızı geçici bir süreliğine kapattığınız anlamını taşır. Buna karşın, İnstagram silme ise kalıcı olarak hesabınızı kapattığınızı belirtir...

INSTAGRAM DONDURMA (GEÇİCİ KAPATMA) EKRANI

INSTAGRAM SİLME (KALICI) EKRANI

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram dondurma linki ile hesabınızı bir süreliğine, geçici olarak kapatmanız mümkün. Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Burada unutmamanız gereken nokta şu ki, Instagram hesabınızı sadece bir bilgisayardan veya mobil tarayıcıdan kapatabilirsiniz.

Instagram dondurmak için hemen üstte yer alan ilk görsele ya da aşağıda bulunan ilk maddedeki İnstagram hesabı dondur linkine tıklayın. Daha sonra şu adımları sırayla takip edin:

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ Bir bilgisayardan instagram.com'a giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız. Sağ üst köşedeki profil resminize ve Profil'e ve ardından Profili Düzenle'ye tıklayın. Ekranda aşağıya doğru inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayın. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayın. Unutmayınız ki, hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir.

INSTAGRAM DONDURMAK (GEÇİCİ KAPATMA) LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESAP SİLME (KALICI KAPATMA) İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram silme linki üzerinden gerekli işlemleri yapmadan önce, Instagram'daki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Instagram hesap silme işleminden sonra Instagram'ın Verileri İndir aracına erişim sağlayamazsınız ve fotoğraf, video, gönderi, hikaye gibi birçok bilginize bir daha ulaşamazsınız.

Yukarıda yer alan kalıcı hesap silme görseline ya da aşağıdaki ilk maddede bulunan Instagram silme linkine tıkladıktan sonra şu adımları izleyin:

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ Eğer Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Sil" seçeneği ile karşılaşacaksınız. Giriş sağlamadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrardan girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür. [Kullanıcı adı]'nı sil'e tıklayın veya dokunun.

INSTAGRAM SİLMEK İÇİN KULLANACAĞINIZ LİNK

INSTAGRAM HESABI KAÇ GÜNDE TAMAMEN SİLİNİR?

Hesabınızın silinmesini talep ettikten 30 gün sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz. Bu 30 günlük süreçte, içerikler Instagram Kullanım Koşulları'na ve Veri İlkesi'ne tabi olmaya devam eder ve Instagram'ı kullanan diğer kişiler bu içeriklere erişemez. Başladıktan sonra silme sürecinin tamamlanması 90 güne kadar sürebilir. İçeriklerinizin kopyaları 90 günün ardından bir afet, yazılım hatası veya diğer veri kaybı durumlarında kurtarma amacıyla Instagram'ın yedek depolama alanında tutulabilir.