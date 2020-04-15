Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de bugün erişime açılan müzik ekleme özelliğini milyonlarca kullanıcı denemeye başladı. Instagram hikayesine müzik eklemek isteyenler için özelliğin detaylarını aşamalarıyla derledik. İşte detaylar...

INSTAGRAM HİKAYEYE MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

1 - Hikayede paylaşacak fotoğrafı çekin ya da galerinizden seçin

2 - Hikaye oluşturma yerinde fotoğrafı seçtikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın ya da yukarıdaki etiket - ifade sekmesine girin.

3 -Karşınıza konum, bahset, konu etiketi gibi seçeneklerin yanında "müzik" seçeneği çıkacak.

4 - Müzik seçeneğini seçin ve senin için önerilen müziklerden birisini seçerek hikayenizi oluşturun.

5 - Önerilenleri beğenmediyseniz "müziklerde ara" kısmından istediğiniz müziği aratabilirsiniz.