Instagram'ın kurucusu: Biri size 1 milyar dolar verse... Haberler

Sosyal ağ Instagram’ı 2010 yılında kuran ve 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook’a satan Kevin Systrom, kurduğu şirketten geçen yıl istifa ederek ayrılmasının ardından ilk kez konuştu.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg başta olmak üzere Facebook yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2018 yılında Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, “Yaklaşık 8 yıl önce insanların yaratıcılığını ve keşif ruhunu ortaya çıkaracak bir şeyler inşa etmek umuduyla Instagram'ı başlattık. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı” diyerek şirketten ayrılmıştı.

"BUGÜN OLSA YİNE SATARIZ" İMASI

2010 yılının Ekim ayında Kevin Systrom ve Mike Krieger’ın birlikte kurdukları sosyal ağ Instagram, 2012 yılının Nisan ayında 1 milyar dolarlık nakit karşılığında Facebook’un bünyesine girmişti.

Instagram’ın kurucusu Kevin Systrom, The New York Times'ın düzenlediği bir konferansta kendisine yöneltilen “Bugün olsa yine de satar mıydınız?” şeklindeki bir soruyu şu sözlerle yanıtladı: “Birisi gelse ve 11 kişi (Instagram’ın o yıllardaki toplam çalışan sayısı) için size 1 milyar dolar verse, ne dersiniz?”

Facebook yönetimiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kurduğu şirketten ayrılmak durumunda kalan Kevin Systrom, bu sözleriyle ‘bugün olsa yine satarız’ imasında bulundu.

O ARTIK PAYLAŞMIYOR!

Instagram bugün itibariyle dünya genelinde 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan ve bunun 500 milyonunun da her gün Instagram Hikayeler’ini (Stories) kullanır hale geldiği platform haline geldi.

Instagram, 1 milyar aşkın kullanıcının fotoğraf ve video paylaşımlarına ev sahipliği yapmasının yanısıra, e-ticaret ve pazarlama alanında da dijital dünyanın olmazsa olmazı arasına da girdi.

Bu platformu kuran isim olan Kevin Systrom ise 2018 yılının mayıs ayında Instagram üzerinden paylaşım yapmayı bıraktı.