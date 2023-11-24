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Instagram Reels'ları için yeni özellik geldi: Artık Reels'lar indirilebilecek ancak tek bir şartla Instagram CEO'su Adam Mosseri, herkese açık hesaplar tarafından paylaşılan Reels'ların kullanıcıların izniyle tüm dünya çapında kullanılabileceğini duyurdu Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:03 facebook

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REELS'LAR İNDİRİLEBİLECEK Instagram CEO'su Adam Mosseri uygulamada herkese açık olan hesapların paylaştığı Reels videoların indirmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği duyurdu. Kullanıcılar dilerse bu özelliği herkese açık yapabilir veya isterse devre dışı bırakabilir.

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18 YAŞININ ALTINDAKİ KULLANICILARDA DEVRE DIŞI Ancak Instagram'ın bu özellik için tek şartı 18 yaşından büyük olmanız. 18 yaşının altındaki bütün kullanıcılar otomatik olarak bu seçeneğin dışında tutulacak.

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TÜM KULLANICILARA AKTİF HALE GETİRİLDİ Uygulanan yeni test aşamalarından sonra Mosseri, ABD'de Haziran ayından bu yana aktif olan bu özelliği platformun tüm kullanıcılarına yayınladığını duyurdu. TikTok'a benzer şekilde, indirmeler paylaş düğmesinin altında bulunacak ve indirdiğiniz herhangi bir video paylaşanın Instagram adıyla filigranlanacak. Kaynak: Mashable, The Verge

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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