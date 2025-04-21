Şenliği yapmaktaki temel amaçlarının bu kültürü gençlere anlatabilmek, aktarabilmek, yeni nesille bu kültürel aktarımı yaşayabilmek olduğunu belirten Baydar Bilgihan, "Dün Yörük göçü ile başladık. Yörük göçünü Burdur merkezde yaptık, bugün Yörük Şenliğini yapıyoruz ama bu şenlik aynı zamanda sazla, sözle eğlencemizin ötesine geçsin dedik. Yöresel çalgılarımız, sipsimiz, curamız, kabak kemanemiz var. Burdur ve Teke Yöresi aynı zamanda kendi enstrümanını üreten bir yöre. Herkes burada saza, söze ve muhabbete yatkın. Dolayısıyla bunu paylaşalım istedik. Gençlerimize, çocuklarımıza açtığımız kurslarla, eğitimlerle bu kültürü aktaralım istedik" dedi.