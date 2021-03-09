Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluğun güçlü adaylarından Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Atalanta kozlarını paylaştı.

Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıya ev sahibi takım hızlı başladı.

Inter'in Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, 54. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra konuk Atalanta yüklense de beraberlik golünü bulamadı.

Zorlu mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanan Inter, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçen Inter, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Milan ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligde 5 maç aradan sonra mağlup olan Atalanta ise bu sezonki 5. yenilgisini Inter'den aldı. Atalanta 49 puanla 5. sırada kaldı.