Inter: 1 - Hellas Verona: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter, evinde Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti. Kristjan Asllani'nin penaltıdan attığı golle galibiyete ulaşan Inter, haftayı 74 puanla 2. sırada tamamladı ve 77 puanla zirvede yer alan Napoli'yi takip ediyor. Hellas Verona ise 32 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter, evinde Hellas Verona'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golü dakika 9'da penaltıdan Kristjan Asslani kaydetti.
Inter bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra galip geldi.
Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 1 maçlık men cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, bu galibiyetin ardından puanını 74 yaparak lider Napoli ile puan farkını 3'e indirdi. Hellas Verona, 32 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Torino deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Lecce'yi konuk edecek.