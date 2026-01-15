Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 1 - Lecce: 0 | MAÇ SONUCU (Inter zirve yarışında hata yapmadı) - Futbol Haberleri

        Inter: 1 - Lecce: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter zirve yarışında hata yapmadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, sahasında Lecce'yi 1-0 yendi.

        Serie A'nın 20. haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladığı Lecce'yi Francesco Pio Esposito'nun 78. dakikada attığı golle mağlup etti.

        Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

        Bu sonuçla puanını 46 yapan Inter, bir maçı eksik Milan ve Napoli ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmirde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmirde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildiğini bildirdi.  (AA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?