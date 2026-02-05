Inter: 2 - Torino: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, Torino'yu 2-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı. Inter'e yarı finali getiren golleri Ange Bonny ve Andy Diouf attı. Milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino ise turnuvaya veda etti.
Giriş: 05.02.2026 - 01:15 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:15
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter ile Torino kozlarını paylaştı. U-Power Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Inter, yarı finale yükseldi.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 35'te Ange Bonny ve 47. dakikada Andy Diouf atarken, Torino'nun tek golünü ise 57. dakikada Sandro Kulenovic kaydetti.
Torino'da top koşturan milli futbolcu Emirhan İlkhan, 61. dakikada oyuna dahil oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ