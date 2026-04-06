Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Inter: 5 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 5 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter, evinde Roma'yı 5-2 mağlup etti. Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 67. dakikada uzaktan attığı harika golle galibiyette rol oynadı. Bu sonuçla birlikte puanını 72'ye yükselten lider Inter, en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ise haftayı 54 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 00:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan'dan muhteşem gol, Inter farka koştu!

        İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter ile Roma kozlarını paylaştı. Inter, Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı 5-2'lik skorla kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Hakan Çlahnoğlu, 52. dakikada Lautaro Martinez, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

        Roma'nın golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.

        HAKAN'DAN ŞAHANE BİR GOL

        Inter'de 67 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı harika golün yanı sıra, Thuram'ın golünde kornerden asist yaptı.

        Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        INTER TAM GAZ DEVAM EDİYOR

        Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye yükseltti ve en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Ligde 6. sıradaki Roma 54 puanda kaldı.

        İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Como'ya konuk olacak. Roma, Pisa'yı ağırlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Suriye'de kritik zirve!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
