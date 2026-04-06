Inter: 5 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter, evinde Roma'yı 5-2 mağlup etti. Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 67. dakikada uzaktan attığı harika golle galibiyette rol oynadı. Bu sonuçla birlikte puanını 72'ye yükselten lider Inter, en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ise haftayı 54 puanla tamamladı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Hakan Çlahnoğlu, 52. dakikada Lautaro Martinez, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella kaydetti.
Roma'nın golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.
HAKAN'DAN ŞAHANE BİR GOL
Inter'de 67 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attığı harika golün yanı sıra, Thuram'ın golünde kornerden asist yaptı.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
INTER TAM GAZ DEVAM EDİYOR
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Como'ya konuk olacak. Roma, Pisa'yı ağırlayacak.