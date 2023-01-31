Inter Atalanta maçı için artık çok kısa bir süre kala. Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen dev mücadeleye dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, Inter Atalanta maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm bilgiler...