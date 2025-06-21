Inter başkanından Hakan açıklaması!

"HAKAN, BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ"

Inter Teknik Direktörü Christian Chivu ise Çalhanoğlu için "Hakan bu takımın liderlerinden biri ve bu sahadaki varlığıyla da belli oluyor. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. Transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor" diyerek milli yıldıza olan güvenini dile getirdi.