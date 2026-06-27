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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

        İtalyan devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu. Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu yeni sezon için kadrosunda tutacağı fakat 2027'de yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 18:38 Güncelleme:
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        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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        YENİ SÖZLEŞME DÜŞÜNCESİ YOK

        Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter'in bu düşüncesine rağmen yeni sezonda İtalyan ekibinde kalmasının beklendiği belirtildi.

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        CİDDİ BİR TEKLİF GELMEDİ!

        Milli futbolcu için şu anda ilgi çekici bir teklifi olmadığı ve Inter'in, astronomik bir teklif gelmediği sürece Hakan Çalhanoğlu ile bu sezon da devam edeceği yazıldı.

        Hakan Çalhanoğlu için Hakan Safi'nin başkan seçilmemesinin ardından Fenerbahçe'nin ilgisinin de azaldığı kaydedildi.

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        ALTI YIL SONUNDA VEDA!

        Inter'in son dönemde oyuncuları bedelsiz olarak bırakmasının bir gelenek olmadığı ancak Hakan Çalhanoğlu ile ilgili düşüncede bir dram yaşanmayacağı ve altı yılın sonunda (Gelecek yıl) milli futbolcuya veda edileceği öne sürüldü.

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        SEZON PERFORMANSI

        Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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