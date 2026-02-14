Serie A dev derbi! Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı?
Inter Serie A'nın 25. haftasında Juventus ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışı için kritik öneme sahip İtalya derbisi öncesinde, Inter- Juventus maçının saati, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın bu maçta oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. İki milli oyuncumuzu karşı karşıya getirecek olan mücadele zirve yarışını doğrudan etkileyecek. Peki, "Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...
Inter- Juventus maçı için nefesler tutuldu. Ligde bugüne kadar oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Inter, Seria'da lider konumunda yer alıyor. Juventus ise topladığı 46 puanla haftaya 4. sırada girdi. Peki, Inter- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Inter- Juventus maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte Inter- Juventus maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
INTER- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter- Juventus maçı 14 Şubat Cumartesi günü 22.45'te oynanacak.
INTER- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 üzerinden yayınlanacak.
KENAN YILDIZ VE HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus karşısında maça yedek başlaması bekleniyor. Kenan Yıldız'ın ise dev derbide maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal, McKennie, Kenan Yıldız, Jonathan David.