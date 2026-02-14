Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Inter- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Inter- Juventus maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Serie A dev derbi! Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Inter Serie A'nın 25. haftasında Juventus ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışı için kritik öneme sahip İtalya derbisi öncesinde, Inter- Juventus maçının saati, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın bu maçta oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. İki milli oyuncumuzu karşı karşıya getirecek olan mücadele zirve yarışını doğrudan etkileyecek. Peki, "Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 18:28 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Inter- Juventus maçı için nefesler tutuldu. Ligde bugüne kadar oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Inter, Seria'da lider konumunda yer alıyor. Juventus ise topladığı 46 puanla haftaya 4. sırada girdi. Peki, Inter- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Inter- Juventus maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte Inter- Juventus maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

        2

        INTER- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Inter- Juventus maçı 14 Şubat Cumartesi günü 22.45'te oynanacak.

        3

        INTER- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 üzerinden yayınlanacak.

        4

        KENAN YILDIZ VE HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus karşısında maça yedek başlaması bekleniyor. Kenan Yıldız'ın ise dev derbide maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram

        6

        Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal, McKennie, Kenan Yıldız, Jonathan David.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!