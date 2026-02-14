Inter- Juventus maçı için nefesler tutuldu. Ligde bugüne kadar oynadığı 24 maçta 19 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Inter, Seria'da lider konumunda yer alıyor. Juventus ise topladığı 46 puanla haftaya 4. sırada girdi. Peki, Inter- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Inter- Juventus maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte Inter- Juventus maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...