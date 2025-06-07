Inter, Luis Henrique'yi transfer etti
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, bu sezon Marsilya'da sergilediği futbolla dikkat çeken Luis Henrique'yi kadrosuna kattı. İtalyan devi, Brezilyalı hücum oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 07.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:28
Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. İtalyan devi, Fransız kulübü Marsilya'dan Luis Henrique'yi kadrosuna kattı.
Brezilyalı hücum oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
35 MAÇTA 9 GOL, 10 ASİST
Henrique, Marsilya formasıyla 2024-2025 sezonunda 35 maçta görev yaparken, 9 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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