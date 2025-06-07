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        Haberler Spor Transfer Inter, Luis Henrique'yi transfer etti - Futbol Haberleri

        Inter, Luis Henrique'yi transfer etti

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, bu sezon Marsilya'da sergilediği futbolla dikkat çeken Luis Henrique'yi kadrosuna kattı. İtalyan devi, Brezilyalı hücum oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:28
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        Inter, Luis Henrique'yi transfer etti
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        Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. İtalyan devi, Fransız kulübü Marsilya'dan Luis Henrique'yi kadrosuna kattı.

        Brezilyalı hücum oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

        35 MAÇTA 9 GOL, 10 ASİST

        Henrique, Marsilya formasıyla 2024-2025 sezonunda 35 maçta görev yaparken, 9 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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