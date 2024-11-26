Inter Miami'de Javier Mascherano dönemi!

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini açıkladı.

ABD kulübünden yapılan açıklamada, "Arjantin ve FC Barcelona efsanesi Javier Mascherano yeni baş antrenörümüz olarak atandı! Miami rüyasına hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

BARCELONA'DAN 4 TAKIM ARKADAŞI VAR

Javier Mascherano, futbolculuk kariyerinde şu anda Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez ve Lionel Messi ile Barcelona'da birlikte oynamıştı.