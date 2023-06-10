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İstanbul'da Devler Ligi fırtınası!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam Şampiyonlar Ligi finalidne karşılaşacak Inter ve Manchester City'nin taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

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  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

     
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    Takımları için bol şans dileyen taraftarlar hem şehri gezmek hem de maçı izlemek için İstanbul'a geldiklerini dile getirdi.
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    Arkadaşları ve oğluyla maçı izlemek için İngiltere'den İstanbul'a geldiğini belirten John Dutson, "Fatih Cami'sine gittik, şimdi Sultanahmet'i ziyaret edeceğiz. Manchester'i destekliyoruz. Takımıma vermek istediğim mesaj 'İnancını koru.' demek istiyorum." ifadelerini kullandı.
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    Manchester City'i destekleyen Ian Utchrech, "Bu akşam için çok rahat hissediyoruz. Benim tahminim 4-0 yeneriz. 2 gün önce geldik İstanbul'a. Hem şehri geziyoruz hem de maçı izleyeceğiz." dedi.
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    Inter taraftarlarından Pavlo Riva ise futbolcu Hakan Çalhanoğlu fanı olduğunu, onun formasını giydiğini söyledi.
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    Riva, "Milano'dan geldik. Bu akşam kazanmak için mücadele edeceğiz. İstanbul'da camileri ziyaret ettik. Dün akşam Sultanahmet'i ziyaret ettik. Önceki gün de farklı tarihi mekanları gezdik. Hakan Çalhanoğlu'nu destekliyoruz." diye konuştu.
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    Grup olarak İtalyan arkadaşlarıyla dün akşam İstanbul'a gelen Inter taraftarları, Milano'nun en iyi takımının şu an İstanbul'da olduğunu dile getirdi.

     

     
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    Endonezyalı Atio ve Gesra Maro çifti ise Manchester City'i desteklediklerini, 3-0 yenmeyi ümit ettiklerini söyledi.
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

    Tarihi Yarımada'nın yanı sıra Taksim'de kurulan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi önünde müzik eşliğinde eğlenen iki rakip takımın taraftarları, birlikte eğlenceli vakitler geçirdi.
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!
  • Inter ve Manchester City taraftarları, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi!

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