Inter Zapresic - Hajduk Split karşılaşma önü

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Inter Zapresic, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Hajduk Split takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 3 puanlı Inter Zapresic 7. sırada bulunuyor, Hajduk Split 2 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Inter Zapresic, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hajduk Split, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 674. İddaa'da Inter Zapresic kazanır 4.30, berabere biter 3.60, Hajduk Split kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Inter Zapresic son hafta oynanan Dinamo Zagreb maçında 3-1 yenildi.

Hajduk Split, HNK Rijeka karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Hajduk Split ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hajduk Split, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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