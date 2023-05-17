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Interin Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesi İtalya basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen İtalya temsilcisi Inter ve mavi-siyahlılarda forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun bu başarısı, ülke basınında geniş şekilde yer aldı

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  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    İtalyan basınında, "Devler Ligi" yarı finalinde ilk maçta 2-0 yendiği ezeli rakibi Milan'ı dünkü rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul’daki finale gitmeye hak kazanan Inter’in performansı değerlendirildi.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Corriere dello Sport gazetesi, "Harika Inter, 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finalinde" manşetini attı.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Gazetenin haberinde Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Milan karşısında adeta bir "başyapıt" sahneye koyduğunu ve bu şekilde İstanbul'daki finale yükseldiğini yazdı.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Haberde, Inter’in oyunu kontrol ettiği, Milan'ın çok az tehlike yarattığı ve Lautaro Martinez'in Romelu Lukaku’nun asistinde golü bulduğu ifade edilirken, "Inzaghi, Mourinho'dan 13 yıl sonra en güzel finalde" değerlendirmesinde bulunuldu.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Haberde, 2 ay önce Inter'den kovulma riskiyle karşı karşıya kalan teknik direktör Inzaghi’nin bugün itibarıyla 10 Haziran’da İstanbul’da yapılacak "Devler Ligi" finalindeki rakibini beklediğine dikkat çekildi.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Gazetede, 2017-2021 arasında Milan forması giyerken, 2021’de ezeli rakip Inter'e transfer olmasıyla dikkati çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, geçen yıl Milan'ın Serie A'da şampiyonluğu kazanmasıyla bu takımın taraftarlarının alaylarına maruz kaldığı hatırlatılarak, Çalhanoğlu'nun dünkü maçta eski takımını eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasıyla "rövanşı" aldığı yorumu yapıldı.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Hakan Çalhanoğlu'na performansına 7 puan veren gazetede, "Yönetmen olarak başladı, Brozovic'in oyuna girmesiyle sola geçti. Türkiye’de kendi evinde final oynayacak." ifadesi kullanıldı.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    "Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra finale dönüş" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, Inzaghi'nin takımının Milan karşısında çok riske girmediğini, Rafael Leao’nun sakatlıktan dönüşünün Milan'a yetmediğini yazdı.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    İç sayfalarda "İstanbul'da Inter zamanı" başlığını kullanan gazete, Inzaghi'nin "Bu bir rüyaydı ama biz hep inandık" sözlerine yer verdi.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Gazete maç değerlendirmesinde de milli oyuncu Çalhanoğlu'na 7 puan verdi.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    La Gazzetta dello Sport da Corriere dello Sport da maçın oyuncusu olarak galibiyet golünü atan Lautaro Martinez'i seçti.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Tuttosport gazetesi de "I(nter)stanbul" sürmanşetiyle mavi-siyahlıların 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktığını duyurdu.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Corriere della Sera da "Lautaro, Milan'ı donduruyor. Inter yarı finale uçuyor" başlığını kullandı.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

    Il Messaggero gazetesi de "Milan kaybediyor. Inzaghi ve takımı İstanbul'a. Inter, Lautaro Martinez'in imzasıyla Şampiyonlar Ligi’nde finale" başlığını attı.
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında
  • Interin Şampiyonlar Liginde finale yükselmesi İtalya basınında

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