        İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 90,9 oldu - Teknoloji Haberleri

        İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 90,9 oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, internet kullanım oranı %90,9'a yükseldi. E-devlet hizmetleri %76,1 oranında tercih edilirken, e-ticaret %55,7'ye ulaştı. WhatsApp %88,6 ile en çok kullanılan uygulama olurken, e-ticaret yapanların %29'u sorunlarla karşılaştı. Dijital öğrenme ve elektronik kimlik kullanımı da artış gösteriyor.

        Giriş: 27.08.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:32
        İnternet kullanımı yüzde 90,9'a ulaştı
        Türkiye, dijital dönüşümde vites yükseltiyor. TÜİK’in 2025 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, internet kullanımının %90,9’a ulaştığını ortaya koydu. E-devlet hizmetlerinden e-ticarete, sosyal medyadan dijital öğrenmeye kadar teknolojinin etkisi her alanda hissedilirken, bireylerin karşılaştığı sorunlar da dikkat çekiyor. İşte Türkiye’nin dijital alışkanlıklarına dair çarpıcı detaylar…

        İNTERNET KULLANIMI ZİRVEDE

        2025’te 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı %90,9’a yükseldi. 2024’te %88,8 olan bu oran, bir yılda 2,1 puan artarak rekor kırdı. Erkeklerde kullanım oranı %93,6, kadınlarda ise %88,2 olarak kaydedildi. Türkiye, internet erişiminde Avrupa ortalamalarına yaklaşırken, cinsiyetler arasındaki fark da giderek kapanıyor.

        Cinsiyet ve yaş grubuna göre e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı, 2025

        E-DEVLET HİZMETLERİ GÜÇLENİYOR

        E-devlet hizmetlerini kullananların oranı %76,1’e ulaştı. Erkeklerde bu oran %82,8, kadınlarda %69,5 oldu. Yaş grubuna göre incelendiğinde, 25-34 yaş grubu %92,8 ile liderken, 65-74 yaş grubu %29,6 ile en düşük kullanımı gösterdi. Kullanım amaçları arasında %68,5 ile kişisel bilgilere erişim başı çekerken, %53,6 ile randevu alma ve %46,4 ile bilgi edinme öne çıktı.

        E-TİCARET BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

        İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma oranı %55,7’ye yükseldi. 2024’te %51,7 olan bu oran, e-ticaretin yaygınlaştığını kanıtlıyor. Erkeklerde %59,1, kadınlarda %52,3 olan e-ticaret kullanımı, son 3 ayda %42,3’lük bir yoğunlukla gerçekleşti. Ancak, e-ticaret yapanların %29’u, %12,7 ile teslimat gecikmeleri ve %11,8 ile yanlış/hasarlı ürün gibi sorunlarla karşılaştı.WHATSAPP TAHTINI KORUYORSosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında WhatsApp, %88,6 kullanım oranıyla liderliğini sürdürdü. YouTube %72,9, Instagram ise %68,1 ile onu takip etti. Erkekler WhatsApp’ı %91,3, kadınlar %85,9 oranında kullandı. YouTube ve Instagram’da da cinsiyetler arasında yakın oranlar dikkat çekti.

        DİJİTAL ÖĞRENME YÜKSELİŞTE

        İnternet üzerinden öğrenme faaliyetine katılanların oranı %17,7’ye ulaştı. 2024’e göre 3,9 puan artan bu oran, dijital eğitimin popülerleştiğini gösteriyor. Kadınlar %18,0 ile erkekleri (%17,5) az farkla geçti. Mesleki ve özel amaçlı öğrenme, özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor.

        ELEKTRONİK KİMLİK KULLANIMI ARTIYOR

        Son 12 ayda çevrimiçi hizmetlere erişmek için elektronik kimlik kullananların oranı %15,6 oldu. Erkeklerde %18,0, kadınlarda %13,3 olarak gerçekleşen bu oran, güvenli dijital erişimin önemini vurguluyor.

