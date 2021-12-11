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İnternet üzerinden 'koronavirüs' satan Hollandalı tutuklandı

Hollandalı bir web sitesi sahibi, insanların kendilerine COVID-19 bulaştırarak COVID-19 aşısı almaktan kaçınmasını sağlayan kit satmaktan tutuklandı, site ise internetten kaldırıldı.

İnternet üzerinden 'koronavirüs' satan Hollandalı tutuklandı
İnternetten COVID-19 sattı, tutuklandı
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HABERTURK.COM

Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (Fiod), müşterilerine kendilerine koronavirüs bulaştırabilecekleri bir ürün sattığını iddia edilen web sitesinin sahibini tutukladı.

Ülkenin ünlü sitelerinden Telegraaf'ın haberine göre yetkililer müşterilerin koronavirüsü kendi kendine bir tüp sayesinde bulaştırabileceği 'jaikwilcorona.nl' adlı bir web sitesi olduğunu keşfetti. Kısa süre sonra web sitesiyle ilişkili bir adam tutuklandı.

Söz konusu web sitesinde, alıcının kendisine COVID-19 bulaştırabileceği sözde 'koronavirüs kiti' 33.50 Euro'ya satılıyor ve kasıtlı bulaş için gereken her şeyin posta yoluyla teslim edileceği iddia ediliyordu. Satıcı bu şekilde insanların aşı olmadan ve kendi kendine antikor üreterek gece hayatına yeniden erişebileceklerini iddia ediyordu.

Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (Fiod), tutuklanan kişinin dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacağını belirtti.

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