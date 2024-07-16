İntihar ihbarı cinayet çıktı!

İstanbul Şişli'de cadde üstündeki bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç, silahla başından vurularak öldürüldü.

İHA'nın olayın ardından intihar ihbarına giden polis ekipleri yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Polis olayla ilgili kıraathanedeki 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çıkan kavgada Karadaş, silahla başından vurularak öldürüldü. 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Olayın ardından paniğe kapılan şüpheliler polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.