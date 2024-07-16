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        Haberler Gündem 3. Sayfa İntihar ihbarı cinayet çıktı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da İntihar ihbarı cinayet çıktı: 7 gözaltı!

        İstanbul Şişli'de bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç silahla başından vurularak öldürüldü. İntihar olarak ihbar edilen olayda 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:03
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        İntihar ihbarı cinayet çıktı!
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        İstanbul Şişli'de cadde üstündeki bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç, silahla başından vurularak öldürüldü.

        İHA'nın olayın ardından intihar ihbarına giden polis ekipleri yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Polis olayla ilgili kıraathanedeki 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çıkan kavgada Karadaş, silahla başından vurularak öldürüldü.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Olayın ardından paniğe kapılan şüpheliler polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

        ŞÜPHELİLERİN PANİĞİ KAMERADA

        Bunun üzerine polis ekipleri içerideki 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan kamera çalışmasında ise gencin vurulduğu anın görünmediği şüphelilerin panik yaşadığı tespit edildi. Olayda kullanılan silaha ise el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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