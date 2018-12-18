Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve suskunluğunu Beyoğlu'nda sahne alacağı mekanda bozacak olan İntizar, doksanlı yıllardan bugüne dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla müzik dolu bir geceye imza atacak.

Biletleri büyük ölçüde satılan konseri için çok özel bir repertuvar hazırlayan başarılı şarkıcı, ''her açıdan yepyeni bir başlangıç'' olarak nitelendirdiği gecede sürprizleriyle de müzikseverleri şaşırtacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ