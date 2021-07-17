DHA

Kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, kanser cerrahisi, beyin cerrahisi alanlarında tıbbi cihaz üretimi yapan INVAMED-RD GLOBAL, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihinden bu yana INVAMED - RD GLOBAL hakkında yürütülen, gerçek dışı iddialardan oluşan karalama kampanyası ile ilgili olarak 02 Temmuz 2021 tarihli yazılı basın açıklaması yapıldığı hatırlatılarak, "Ankara Milletvekili Murat Emir'in basın açıklamasında iddia ettiğinin aksine, şirketlerimizce SGK´ya ihaleyle veya ihalesiz hiçbir tıbbi cihaz satılmadığı, kaldı ki ülkemizde hiçbir tıbbi cihaz şirketinin bu şekilde SGK´ya ürün satmasının mümkün olmadığı SGK mevzuatı ve SUT hükümlerince belirlenmiştir" denildi.

'ÜRETİM YOLCULUĞUNU AŞAĞILAMAYA YÖNELİK'

Şirket açıklamasında Murat Emir'in, 15 TL'lik bir ürünün SGK´ya 1000 TL'ye satıldığı ve bunun milyonlarca TL´ye ulaştığını iddia ettiği görüldüğü hatırlatılarak, "Bu iddiasının sözde delili olarak ise, Türkiye´deki tüm tıbbi cihazların kayıtlı olduğu Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve SUT ürün sorgu ekranlarını sanki bir ihale belgesiymiş gibi paylaştığı anlaşılmıştır. Tüm sağlık camiası tarafından bilindiği gibi, hastane ve hekimler ürünlerin kullanım yerini, amacını ve kaydını sorgulamak amacıyla bu ekranları kullanmaktadır. Bu ekranlar bir ihale belgesi değil; tıbbi ürünlerin kayıtlarını gösteren bilgi bankalarıdır. Murat Emir tarafından hiçbir somut veriye dayanmayarak ve tümüyle asılsız bir şekilde ileri sürülen, hayali olarak ürünümüze biçilen 15 TL´lik aşağılayıcı bedel ve bu ürünün 1000 TL´ye SGK´ya satıldığı ve haksız olarak milyonlarca TL kazanıldığı iddiası, hastalara şifa olmak için çıkılan Ar-Ge ve üretim yolculuğunu basit ve sığ bir tavırla aşağılamaya yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.

'YERLİ ÜRETİME ZARAR VERMEKTEDİR'

INVAMED- RD GLOBAL'ın Avrupa´nın en büyük tıbbi cihaz Ar-Ge ve inovasyon fabrikasına sahip olduğuna vurgu yapılarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözü doğrultusunda, onurla ve şerefle Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bir kişi olarak, ülkemizin değerlerinden biri olan bu kalenin siyaset malzemesi yapılmaya çalışılması hem bir hekim hem bir milletvekili olan Sayın Murat Emir´e yakışmamaktadır. INVAMED - RD GLOBAL uluslararası bir Türk şirketidir. Hiçbir alakası olmadığı halde bazı siyasi kişilerle ilintilendiriliyor olması yerli üretime ve verilen emeklere zarar vermektedir. Bizlere zarar vermeye çalışıldığında Türkiye kazanmayacak; Türkiye ithal edecektir" dedi.

Açıklamada, Murat Emir'in iddia ettiği gibi herhangi bir haksız kazanç olması halinde, SGK'ya ya da farklı kurum, kuruluş ya da bir şirkete iddialara konu olan ürün fatura edildi ise bu bedelin 10 katını SMA, MS ve ALS'li hastalara bağış yapma taahhüdünde bulunularak, "INVAMED - RD GLOBAL tüm dünyadaki hastalara şifa olmak için vardır. Bu polemiklerden kazanılan paranın dahi SMA, MS ve ALS´li hastaların tedavisi için kullanılmasını istemektedir" denildi.

TÜRK IŞIN TEDAVİSİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Açıklamada, Türk ışın tedavisi hakkındaki iddialara da cevap verildi. Türk ışın tedavisinin, Kovid-19 tedavisi için geliştirilen bir tıbbi cihaz olduğu kaydedilerek, "Bu sebeple kullanılabilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı´ndan klinik araştırma izni alındıktan sonra, klinik araştırma talep eden gönüllü entübe hastalara, sigorta ücretleri dahil INVAMED - RD GLOBAL tarafından karşılanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple bu tedavi sisteminin CE belgesi olmadığı, ÜTS kayıtlarının iptal edildiği gibi asılsız, dayanaksız ve iftira niteliğindeki isnatların kötü niyetli olduğu açıktır. INVAMED - RD GLOBAL, ÜTS´ye kayıtlı 20 binin üzerinde tıbbi ürün üretmekte ve ürünlerini 70 ülkeye ihraç etmekte olup bu ürünlerin tamamı 70 ülkenin sağlık sistemlerine kayıtlıdır. Rakip küresel tıbbi cihaz şirketlerinin Türkiye´de ve dünyada yürüttüğü tekel olma politikasının mektubunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak taşımayınız" denildi.

SİYASİ PARTİ ÜYELERİNE AYRICALIKLI DİSTRİBÜTÖRLÜK İDDİASI

Açıklamada, "Sadece Türkiye genelinde 285 adet bayi ve distribütörümüz bulunmaktadır. 285 şirketin ve çalışanlarının siyasal tercihlerinin tarafımızca değerlendirilmesi mümkün değildir. Şirketimizce bayi ve distribütör seçimi yaparken din, dil, ırk, mezhep veya siyasal tercihlerine göre ayrım yapılmamaktadır. Bizleri ortak noktada birleştiren siyasi ve diğer etnik kimlikler değil, bilim ve sağlıktır. Tüm bu isnatların gerçeklik ve kesinlik unsurları taşımaması sebebiyle, hukuki başvurularımız neticesinde, en güzel cevap Yüce Türk Yargısı tarafından verilmiştir. Sonuç olarak, Sayın Murat Emir´in üretim tesisimizi ziyaretinde, yargı kararlarıyla ispatlanan haklılığımızı kendi gözüyle de gördüğünde, SMA, MS ve ALS´li hastalara bağış yapmasını ve INVAMED - RD GLOBAL mühendislerinden, doktorlarından, çalışanlarından, bayilerinden ve bu emeğe gönül verenlerden kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.