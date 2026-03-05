İOKBS sınav tarihi: 2026 Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?
2026 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurularında son düzlüğe girildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınavda, tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre tanınacak. Peki, 2026 Bursluluk Sınavı başvurularında son gün ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
2026 yılında yapılacak Bursluluk Sınavı için geri sayım sürüyor. 9 Şubat tarihinde başlayan başvuru sürecinde son haftaya girildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından düzenlenecek sınava, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda okuyan tüm öğrenciler başvurabiliyor. MEB, 2026-İOKBS sınav kılavuzunu yayımladı. Bu kapsamda “İOKBS Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman sona eriyor ve başvuru şartları neler?” sorularının yanıtı haberimizde...
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
2026 yılının İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar Günü saat 10.00’da belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum olarak gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 bursluluk sınavı başvuruları 9 Şubat tarihinde başladı. Başvuru süreci 11 Mart itibarıyla sona erecek. Adayların 11 Mart Çarşamba gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2026 yılında Bursluluk sınavı başvuruları www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden yapılıyor. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.
Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesinin, sınav bitimine kadar saklanması gerekiyor.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İOKBS öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak. Mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilerin bu belgeyi, sınava gireceği salonda sıra üzerinde hazır bulundurulması gerekiyor.
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2025 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 mali yılı için tespit edilen 250.000,00 (iki yüz elli bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2025 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Özel başvuru şartlarına ise 2026 İOKBS sınav kılavuzundan ulaşabilirsiniz.