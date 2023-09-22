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        Haberler Gündem Eğitim İOKBS taban puanları ekranı! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11’inci sınıf ilkokul ve lise taban puanları açıklandı!

        İOKBS taban puanları listesi! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul ve lise taban puanları açıklandı mı?

        3 Eylül tarihinden gerçekleştirilen 2023 Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonrası merakla beklenen sonuç tarihi de geldi çattı. Söz konusu sonuçların yanı sıra gözler taban puanlarına da çevrilmiş durumda. İlkokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencilerinin ter döktüğü İOKBS taban puanlarına dair tüm ayrıntıları derledik. İşte, bursluluk sınavı taban puanları listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 00:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:10
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        1

        22 Eylül tarihi itibariyle açıklanması beklenen Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonuçları ile birlikte taban puanları ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. Yurt genelindeki onlarca öğrencinin katıldığı 2023 İOKBS taban puanları ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik!

        2

        İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI

        5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

        5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

        5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

        3

        İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI

        6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

        6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

        6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        4

        İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI

        7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

        7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

        7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

        5

        İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI

        8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

        8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

        8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

        6

        İOKBS 9. SINIF TABAN PUANLARI

        9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

        9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

        9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

        7

        İOKBS 10. SINIF TABAN PUANLARI

        10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

        10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

        10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

        8

        İOKBS 11. SINIF TABAN PUANLARI

        11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

        11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

        11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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