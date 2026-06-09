iPHONE 11'E iOS 27 GELECEK Mİ?

Apple'a yakın kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri iOS 27 güncellemesini almaya devam edecek. Böylece iPhone 11 serisinin destek dışı kalacağı yönündeki iddialar şimdilik doğrulanmamış oldu.

Ancak güncellemenin gelmesi, tüm yeni özelliklerin kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Özellikle yapay zekâ destekli bazı özelliklerin yalnızca daha güçlü donanıma sahip cihazlarda aktif olacağı belirtiliyor.