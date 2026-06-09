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        Haberler Bilgi Gündem iOS 27 alacak iPhone modelleri! iOS 27 özellikleri nelerdir? İOS 27 yenilikleri hangi telefonlara gelecek, güncelleme ne zaman gelecek?

        iOS 27 özellikleri nelerdir? İOS 27 hangi telefonlara gelecek, güncelleme ne zaman gelecek?

        Apple, WWDC 2026'da yeni Apple Intelligence ve Siri'yi tanıttı. Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 27 ile ilgili merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği güncelleme için destek alacak iPhone modelleri gündeme gelirken, özellikle iPhone 11 kullanıcılarının beklediği haber geldi. Öte yandan Apple'ın yeni yapay zekâ özelliklerinin tüm modellerde aynı şekilde çalışmayacağı belirtiliyor. Peki iPhone 11'e iOS 27 gelecek mi, hangi iPhone modelleri iOS 27 güncellemesi alacak? iOS 27 özellikleri neler? İşte iOS 27 alacak iPhone modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 19:44 Güncelleme:
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        iOS 27 güncellemesi alacak iPhone modelleri teknoloji gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Apple kullanıcıları yeni işletim sistemine hangi cihazların geçiş yapabileceğini merak ediyor. Özellikle iPhone 11 kullanıcıları için güncelleme desteğinin devam edip etmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Son ortaya çıkan bilgiler, iOS 26 desteği bulunan tüm iPhone modellerinin iOS 27'ye yükseltilebileceğini gösteriyor. Peki iOS 27 hangi telefonlara gelecek, iPhone 11 güncelleme alacak mı? İşte iOS 27 destekleyen cihazların tam listesi...

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        iPHONE 11'E iOS 27 GELECEK Mİ?

        Apple'a yakın kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri iOS 27 güncellemesini almaya devam edecek. Böylece iPhone 11 serisinin destek dışı kalacağı yönündeki iddialar şimdilik doğrulanmamış oldu.

        Ancak güncellemenin gelmesi, tüm yeni özelliklerin kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Özellikle yapay zekâ destekli bazı özelliklerin yalnızca daha güçlü donanıma sahip cihazlarda aktif olacağı belirtiliyor.

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        iOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

        Apple'ın iOS 27 desteği sunması beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:

        iPhone 17

        iPhone Air

        iPhone 17 Pro

        iPhone 17 Pro Max

        iPhone 16e

        iPhone 16

        iPhone 16 Plus

        iPhone 16 Pro

        iPhone 16 Pro Max

        iPhone 15

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 14

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 13

        iPhone 13 mini

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 12

        iPhone 12 mini

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 11

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

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        YENİ SİRİ AI HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞACAK?

        Paylaşılan bilgilere göre Apple'ın gelişmiş yapay zekâ destekli Siri sistemi şu cihazlarda tam kapasiteyle kullanılabilecek:

        iPhone Air

        iPhone 17 Pro

        12 GB ve üzeri belleğe sahip M4 işlemcili iPad modelleri

        12 GB ve üzeri belleğe sahip M3 işlemcili veya daha yeni Mac modelleri

        Bu durum, Apple'ın yapay zekâ özelliklerini giderek daha güçlü cihazlara özel hale getirdiği yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor.

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        iOS 27 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Apple'ın iOS 27 işletim sistemini eylül ayında tüm uyumlu cihazlar için kullanıma sunması bekleniyor. Beta sürecinin ardından yayınlanacak final sürümüyle birlikte kullanıcılar yeni arayüz geliştirmeleri, performans iyileştirmeleri ve yapay zekâ destekli özelliklere erişebilecek.

        Özellikle iPhone 11 kullanıcıları için güncelleme desteğinin devam edecek olması, eski nesil cihaz sahipleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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