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        Haberler Gündem İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya yürüdü

        İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya yürüdü

        Akrobat Jaan Roose, Boğaz'da heyecan dolu anlar yaşattı. Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyen Roose, kıta değiştiren ilk insan oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 20:50 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:44
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        İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya yürüdü
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        Estonyalı atlet Jaan Roose, Continental Pass etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı'nda tarih yazdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü direklerine gerilen özel halat üzerinde yürüyen Roose, Asya'dan Avrupa'ya geçti.

        Yerden 165 metre yükseklikte, 1074 metre uzunluğundaki ip üzerinde yaptığı bu olağanüstü geçiş, İstanbul'da büyük bir heyecan yarattı. Saat 18.00'de Asya kıtasındaki yürüyüşüne başlayan Roose, yaklaşık 47 dakikada Avrupa yakasına ulaştı. Daha önce bu kadar yüksek bir noktadan Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçilmemişti. Roose, bu başarısıyla tarihe geçen ilk sporcu oldu.

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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin ardından konuşan Estonyalı Atlet Jaan Roose, "Boğaz, iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme, ayrıca inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince, slacklining için eşsiz bir lokasyon oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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