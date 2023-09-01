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İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ İSYAN ETTİ

Beste Açar'ın söz konusu iddialarının ardından İpek Açar Kömürcü, sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kömürcü, adeta ateş püskürdü.

Alper Kömürcü ile erkek bebek bekleyen İpek Açar Kömürcü, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Bitmedi, bitmiyor ve korkarım bu gidişle bitmeyecek. Pr malzemesi olarak kullanılmamdan ben ve beni sevenler bıktı ama, haber yapılmaktan bıkılmadı. Nasıl yapayım? Her gün her yalana, her iftiraya, her şuursuzluğa cevap mı vereyim? Yüzlerce kere söylediğim gibi, 'Kayahan şarkıları o hayattayken nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde devam ediyor, herhangi bir değişiklik yok' mu diyeyim? Yoksa 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yasal hak olarak soyadımı kullanıyorum ve evladımla aynı soyadını taşımaya devam edeceğim' mi diyeyim? Yoksa 'Derdim para olsaydı eşlik haklarımdan vazgeçmezdim mi diyeyim? Ya da '22 yıl hayat arkadaşlığı yaptığım ve kaybettiğim, kıymetli Kayahan'ın adı böyle şeylerle anılmasın, çok üzülüyorum' mu diyeyim? Ya da 'Her müzisyen arzu ettiği herkese çalabilir' mi diyeyim? Çünkü ben az geldim şimdi de sevgili eşim Alper Kömürcü üzerinden haber olmaya çalışılıyor. Çok şükür büyük Allah'ım bana ikinci kez az bulunur bir şans verdi… Bebeğimi sağlıkla büyütüp sağlıkla hayata getirebilmek için uğraştığımız bu hassas günlerde benim ve sevdiklerimin adını, kendisinin her pr çalışması öncesinde haber olmak uğruna artık kullanmazsa çok mutlu olacağım.

Saygılarımla...