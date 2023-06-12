Son dönemde yenilikleriyle olduğu kadar Türkiye pazarındaki yüksek fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine toplayan Apple iPhone yeni modeliyle bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Kendine özgü şarj portu ile her zaman diğer markalardan ayrışan, kimi zaman bu özel kablosu sebebiyle eleştirilerin de odağında yer alan Apple bu kez global bir çözüm ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

TEKNOLOJİK FARKLILIKLAR BÜYÜK OLACAK

iPhone 15 ailesinin her bir bireyinin arasındaki teknolojik farklılıklar her zamankinden çok daha fazla olacak. Örneğin 15 Ultra’da bir periskop lensi olacakken standart iPhone 15’te selefi 14 Pro’ya benzer bir kamera düzeni görülmesi bekleniyor. Ancak kulislerde iyice yüksek sesle dönmeye başlayan söylentilere göre Apple bu seride en büyük değişikliği şarj portunda ve kablosunda yapmaya hazırlanıyor. Markanın tescilli ‘Lightning Port’unu yeni modeli iPhone 15’te USB-C ile değiştireceği yönündeki istihbaratlar giderek kuvvetleniyor.

YASAYA UYMAK ZORUNDA KALACAK

ABD’li teknoloji devi Apple, yeni teknoloji ürünlerinde USB-C bağlantı noktasını standart olarak sunmayan tek üretici olmaya devam ederken, şirketin tescilli Lighning Bolt şarj portları iPhone’ların alameti farikası olarak sunuluyordu. Ancak Avrupa Birliği Ekim 2022'de, şirketlerin 2024 yılının sonundan itibaren AB ülkelerinde satılan tüm yeni teknoloji ürünlerine evrensel USB-C şarj portlarını dahil etmelerini gerektiren bir düzenlemeyi yürürlüğe sokacağını açıkladı. Bu değişmesi gündemdeki regülasyon Apple’ın elini kolunu bağlarken, şirket de buna uyacağını açıkladı.

AB'nin direktifinin 2024'e kadar yürürlüğe girmemesi söz konusu olursa, Apple'ın bu tarihe kadar kurallara uyması için yasal bir zorunluluk yok. Ancak şirketin yakın gelecekte yürürlüğe gireceğini bildiği mevzuata yönelik adımlar atması çok büyük bir olasılık.

NEDİR BU USB-C?

Uzun yıllar boyunca cihazlarda farklı veri aktarımı/şarj girişleri gördük. Yuvarlak uçlu şarj girişlerinden geniş USB portlarına ve ince USB'lere ve ardından UCB type-C'ye ulaşan bir yolculuk. Bugün geldiğimiz noktada USB-C, akıllı cihazların kablolu bağlantısı için en son evrensel standart haline geldi. 2023 yılında satın alınan neredeyse her yeni cihazda, en iyi Android telefondan, diz üstü bilgisayara veya hoparlörlere kadar, USB-C şarjını veya veri aktarımını destekleyecek bir bağlantı noktası mevcut.

ŞARJ HIZINI ARTIRACAK MI?

Bir USB-C konektörü, 16'sı veri aktarımı, dördü şarj ve dördü topraklama pimi için olmak üzere toplam 24 pima sahip. Ancak her USB-C'nin bir veri standardı da olduğu söylenemez. Yani görüntüsü aynı olsa da her kablo aynı değildir. Bu nedenle belirli bir USB-C kablosunun karşılık gelen numarasına (hızı gösterir) bakmadan ne kadar hızlı olduğunu söyleyemezsiniz. USB 2.0, 3.0 ve Thunderbolt 4 dahil olmak üzere bir dizi farklı USB-C kablosu türü var. Apple'ın da yeni modelinde hem şarj hem de veri aktarımını en üst düzeyde sunmak için 480Mbps'den 20Gbps veya 40Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarını destekleyen USB-C bağlantı noktalarına sahip olacağı söyleniyor.