iPhone 17e Türkiye satışları ne zaman başlıyor? iPhone 17e fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
Apple'ın yeni modeli iPhone 17e'nin duyurulmasının ardından, iPhone 17e en çok aratılan konular arasında yerini aldı. 54 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak telefonun alüminyum kasa, 12 MP TrueDepth kamera, saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision gibi birçok donanımı bulunuyor. Peki, iPhone 17e satışı ne zaman başlayacak? İşte, iPhone 17e satışı tarihi, fiyatı ve özellikleri
Apple, geçtiğimiz günlerde yeni modeli iPhone 17e'yi tanıttı. Teknolojiseverlerin yakından takip ettiği yeni telefonun Türkiye satış tarihi merak edilirken, başlangıç fiyatı da belli oldu. Buna göre, iPhone 17e, 54 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak ve siyah, beyaz, açık pembe renk seçenekleri sunulacak. İşte, 17e Türkiye satış tarihi, özellikleri ve fiyatı
IPHONE 17E TÜRKİYE SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Apple'ın yeni modeli iPhone 17e, 11 Mart 2026 itibarıyla Türkiye satışları başlayacak.
IPHONE 17E FİYATLARI NE KADAR?
256 GB iPhone 17e fiyatı 54 bin 999 TL'den,
512 GB iPhone 17e fiyatı 66 bin 999 TL'den başlıyor.
IPHONE 17E ÖZELLİKLERİ
- Siyah, beyaz, açık pembe renk seçenekleri
- Super Retina XDR ekran Dipnot 2
- Alüminyum kasa
- Eylem düğmesi
- Neural Accelerators özelliğine sahip 4 çekirdekli GPU
- Donanım hızlandırmalı ışın izleme
- 26 saate kadar video oynatma
- 12 MP TrueDepth kamera
- Dokunarak zoom
- 48 MP Fusion kamera sistemi
- 48 MP Fusion Ana kamera
- Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP)
- Odak özelliğine ve Derinlik Denetimi’ne sahip yeni nesil portreler
- Saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision
- Fotoğrafik Stiller
- Optik zoom seçenekleri
- Apple Intelligence Dipnot
- Acil SOS
- Trafik Kazası Algılama
- USB‑C
- USB 2 desteği