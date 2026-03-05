Apple, geçtiğimiz günlerde yeni modeli iPhone 17e'yi tanıttı. Teknolojiseverlerin yakından takip ettiği yeni telefonun Türkiye satış tarihi merak edilirken, başlangıç fiyatı da belli oldu. Buna göre, iPhone 17e, 54 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak ve siyah, beyaz, açık pembe renk seçenekleri sunulacak. İşte, 17e Türkiye satış tarihi, özellikleri ve fiyatı