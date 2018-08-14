Döviz piyasasındaki hareketlilik ile 7 TL’ye dayanan dolar kuru, tüketici elektroniğinde kullanıcıların en çok takip ettiği Apple’ın iPhone fiyatlarında da bir ilki yaşattı. Yeni iPhone modeli çıktığında ilk adresi yurtdışından getirmek olan yerli kullanıcılar için mevcut dolar kuru üzerinden artık yolcu beraberinde getirilen cihazlar daha pahalıya mal olur hale geldi. Diğer bir deyişle şu anda iPhone almak isteyen Türk tüketicisi için, Türkiye’den almak, ilk kez ABD’den getirmekten daha ucuz. Peki bu garip durum nasıl ortaya çıktı?

Apple’ın 64 GB’lik iPhone X modeli, şu anda Türkiye’de 7499 TL’ye satılıyor. Bu modelin ABD’deki satış fiyatı ise 999 dolar. Bu fiyata ABD’de eyaletine göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 7.25 olan satış vergisi de dahil edildiğinde, rakam 1071 dolara çıkıyor.

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarını Türkiye’de kullanabilmek için cihazın IMEI numarasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) kayıt ettirilmesi gerekiyor.

EN AZ 330 TL DAHA FAZLA ÖDEMEK DURUMUNDALAR

E-Devlet üzerinden yapılabilen bu işlem için 2018 yılında ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı ise 170.7 TL idi. Bunun yanısıra 2016 yılı sonunda yürürlüğe giren düzenlemeyle artık yurtdışından yolcu beraberinde getirilse bile cep telefonları için TRT bandrolü almak gerekiyor. Ki bunun da ücreti 20 Euro. Mevcut Euro kuru dikkate alındığında bandrol ücretinin TL cinsinden karşılığı yaklaşık 158 TL.

IMEI kayıt harcı ve bandrol ücreti de dahil edildiğinde ABD’den alınıp, Türkiye’de kullanılacak olan iPhone X’in tüketiciye toplam maliyeti 7829 TL’yi buluyor. Diğer bir deyişle ABD’den iPhone X getirmek, şu anda Türkiye’den almaktan yaklaşık 330 TL daha pahalıya geliyor. iPhone X’lerde yüzde 4 seviyesinde olan fark, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’larda ise yüzde 7’yi buluyor. 7 TL’lik dolar kuru esas alındığında maliyet farkı modeline göre 330 TL ile 454 TL arasında değişiyor.

BU TABLO DAHA ÖNCEDEN NASILDI?

Önceki yıllardaki dolar kuru ve IMEI harcın bedeli gibi unsurlar dikkate alındığında, iPhone’unu yurtdışından yolcu beraberinde getirip, Türkiye’de kayıt ettirerek kullananlar, iPhone modellerinin Türkiye’deki resmi kanallar üzerinden sunulan satış fiyatlarına göre ortalama yüzde 25 daha az para ödüyordu.

APPLE YENİ ZAM HAZIRLIĞINDA

Kurda yaşanan son dalgalanmayla birlikte artık yurtdışından aynı yolla iPhone getiren yüzde 4 ile yüzde 7 arasında daha fazla ödemek durumunda kalıyor. Kura bağlı olarak artan bu maliyet artışı iPhone başta olmak üzere Türkiye’deki ürünlerine henüz geçen ay yüzde 25’lik zam yapan Apple için yeni fiyat artışını da gündeme getirmiş oldu.

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