iPhone fiyatlarına zam
Apple, iPhone'ların Türkiye satış fiyatında yüzde 9 ila 12 arasında artışa gitti. En pahalı iPhone 189 bin TL oldu
Apple, Türkiye’de iPhone modellerinin satış fiyatlarına zam yaptı. Güncellenen fiyat listesi 5 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Şirketin resmi satış kanallarında yer alan yeni fiyatlara göre, iPhone modellerinde artışlar modele göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 9 ila yüzde 12 aralığında gerçekleşti.
Zam sonrası bazı modellerin Türkiye satış fiyatları şöyle oldu:
-iPhone 17 (128 GB): 77 bin 999 TL’den 84 bin 999 TL’ye
-iPhone 17 Pro (256 GB): 107 bin 999 TL’den 119 bin 999 TL’ye
-iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119 bin 999 TL’den 132 bin 999 TL’ye
-iPhone Air: 97 bin 999 TL’den 107 bin 999 TL’ye
-iPhone 17e: 54 bin 999 TL’den 59 bin 999 TL’ye
Öte yandan serinin en üst modeli olan iPhone 17 Pro Max’in en yüksek depolama kapasitesine sahip versiyonu (2 TB) yaklaşık 189 bin TL seviyesine ulaştı.