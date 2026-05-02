        Ipswich Town Premier Lig'de, Hull City play-off'ta

        Ipswich Town Premier Lig'de, Hull City play-off'ta

        İngiltere Championship'te son hafta maçlarının ardından ligi ikinci sırada tamamlayan Ipswich Town, Premier Lig'e yükseldi. Hull City ise son maçta play-off biletini aldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 17:15
        Ipswich Premier Lig'de, Hull City play-off'ta

        İngiltere Championship'te sezonu ikinci sırada tamamlayan Ipswich Town, doğrudan Premier Lig'e yükseldi.

        Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup eden Ipswich Town, 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi ve 95 puana sahip lider Coventry City'nin ardından doğrudan Premier Lig biletini aldı.

        Premier Lig'e 2023-24 sezonunda yükselen ancak geçen sezon 19. olarak küme düşen Ipswich Town, yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

        HULL CITY PLAY-OFF OYNAYACAK

        Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son hafta sahasında karşılaştığı Norwich City'yi 2-1 mağlup etti.

        Sezonu 73 puanla 6. sırada tamamlayan Hull City, Premier Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off'ta mücadele edecek.

        Hull City, iki ayaklı play-off yarı finalinde 3. sıradaki Millwall ile eşleşti. Diğer eşleşme ise 4 ve 5. sıralarda yer alan Southampton ve Middlesbrough arasında gerçekleşti.

        Play-off'ta yarı final maçları 8-9 ve 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

        Yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar, Wembley Stadı'ndaki final maçında, 23 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

