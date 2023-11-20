Ulaşıma olumsuz hava engeli! İşte 20 Kasım Pegasus ve THY iptal olan uçuşlar sorgulama ekranı
Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan fırtına, sağanak yağış ve kar uyarılarının ardından gündeme geldi. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere 105 uçuşu iptal etti. Pegasus ise Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla bazı uçuşlarını iptal etti. İşte 20 Kasım Pazartesi İptal edilen uçak seferleri listesi sorgulama ekranı...
İptal olan uçuşlar sorgulama ekranı, olumsuz havanın etkisini göstermesi üzerine araştırılmaya başlandı. Meteoroloji tarafından yayınlanan fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı uyarılarının ardından Pegasus ve Türk Hava Yolları THY'den son dakika açıklaması geldi. 19 Kasım Pazar günü 105 seferini iptal ettiğini duyuran THY'nin toplamda iptal edilen sefer sayısı 154'e yükseldi. Öte yandan Pegasus tarafından yapılan açıklamada ise Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararı ile bazı seferler iptal edildi. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi....
THY VE PEGASUS HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
THY'nin ve Pegasus'un iptal edilen seferlerine resmi internet siteleri üzerinden erişilebiliyor.
THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN AÇIKLAMA
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLARI DUYURDU
Türk Hava Yolları’ndan 105, Pegasus’tan 82 sefer için iptal kararı alındı.
Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere 19 Kasım'daki 105 seferini iptal etti. Pegasus da 18-19 Kasım'da toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.
Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.
PEGASUS İPTA EDİLEN UÇUŞLAR
Pegasus Hava Yolları da İstanbul’da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü 18 Kasım'da ve 38’i de bugün olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.
İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.