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İptal olan uçuşlar sorgulama ekranı, olumsuz havanın etkisini göstermesi üzerine araştırılmaya başlandı. Meteoroloji tarafından yayınlanan fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı uyarılarının ardından Pegasus ve Türk Hava Yolları THY'den son dakika açıklaması geldi. 19 Kasım Pazar günü 105 seferini iptal ettiğini duyuran THY'nin toplamda iptal edilen sefer sayısı 154'e yükseldi. Öte yandan Pegasus tarafından yapılan açıklamada ise Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararı ile bazı seferler iptal edildi. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi....