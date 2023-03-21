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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Irak Başbakanı es-Sudani Türkiye'de
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AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani´yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Sudani, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sudani, merdivende Türkiye ve Irak bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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