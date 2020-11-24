Irak Başbakanı Kazımi:

AA

Kazımi, başkent Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Kürt vekillerin boykotuna karşın Şii ve Sünni milletvekillerin oyuyla Meclisten geçirilen borçlanma yasasına ilişkin, "Mali Açık ve Borçlanma Yasası'nda bazı sorun ve hatalar var. Düzeltilmesi için Meclisle iletişim halindeyiz." dedi.

Ülkedeki yatırım projelerinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Kazımi, hükümetin yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak için çaba harcadığını söyledi.

Irak hükümetinin memur maaşlarının ödenmesi amacıyla 12 Kasım'da Meclise sunduğu Mali Açık ve Borçlanma Yasası, Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla kabul edilmişti. ​​​​​​​