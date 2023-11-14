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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:39
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        10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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