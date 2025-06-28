Irak Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Irak’ta Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Irak’ın Telefon Kodu Nedir?

Irak’ın uluslararası telefon kodu +964’tür. Bu kod, yurtdışından Irak’a yapılan telefon aramalarında numaranın başına eklenir. Örneğin, Bağdat’taki bir numarayı aramak isteyen kişi, “+964” kodunu takiben alan kodunu ve ardından numarayı çevirmelidir.

Örnek format: +964 1 XXX XXXX (Bağdat için) Irak’ta şehirler arası telefon kodları değişiklik gösterebilir. En yaygın kullanılan sabit hat alan kodları şunlardır:

Bağdat: 1

Musul: 60

Basra: 40

Kerkük: 50 Mobil operatörler için özel başlangıç numaraları mevcuttur (örneğin: 0750, 0770 vb.).

Irak Araç Plaka Kodu Nedir?

Irak’a ait uluslararası taşıt plaka kodu IRQ şeklindedir. Bu kod, özellikle uluslararası taşımacılık ve araç tescil işlemlerinde Irak’a ait araçları tanımlamak için kullanılır. Plaka üzerinde doğrudan bu harfler yer almasa da, uluslararası belgelerde ve gümrük işlemlerinde IRQ simgesi ile ifade edilir.

Irak’ın iç plaka sisteminde ise şehir bazlı harf ve numara kombinasyonları kullanılır. Örneğin:

Bağdat plakaları genellikle "بغداد" (Bagdad) yazılı plakalardır.

Irak’ın Para Birimi Nedir?

Irak’ın resmî para birimi Irak Dinarı (IQD)’dir. 1 Irak Dinarı (IQD), 1.000 fils’e bölünür; ancak günlük yaşamda sadece dinar kullanılır ve fils alt birimi yaygın değildir.