Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Irak Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Irak’ta Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Irak Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Irak’ta Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Orta Doğu'nun önemli ülkelerinden biri olan Irak hem siyasi hem de coğrafi konumuyla dikkat çekerken, iletişim ve resmi tanımlamalar açısından da kendine özgü sistemlere sahiptir. Uluslararası iletişimden internet kullanımına, taşıt plakalarından para birimine kadar birçok alanda Irak'a özgü kodlar ve simgeler kullanılmaktadır. Bu haber metninde, Irak'ın telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve internet alan adı uzantısı hakkında detaylı bilgi sunulmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak Telefon Kodu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Irak’ın Telefon Kodu Nedir?

        Irak’ın uluslararası telefon kodu +964’tür. Bu kod, yurtdışından Irak’a yapılan telefon aramalarında numaranın başına eklenir. Örneğin, Bağdat’taki bir numarayı aramak isteyen kişi, “+964” kodunu takiben alan kodunu ve ardından numarayı çevirmelidir.

        Örnek format: +964 1 XXX XXXX (Bağdat için) Irak’ta şehirler arası telefon kodları değişiklik gösterebilir. En yaygın kullanılan sabit hat alan kodları şunlardır:

        Bağdat: 1

        Musul: 60

        Basra: 40

        Kerkük: 50 Mobil operatörler için özel başlangıç numaraları mevcuttur (örneğin: 0750, 0770 vb.).

        Irak Araç Plaka Kodu Nedir?

        Irak’a ait uluslararası taşıt plaka kodu IRQ şeklindedir. Bu kod, özellikle uluslararası taşımacılık ve araç tescil işlemlerinde Irak’a ait araçları tanımlamak için kullanılır. Plaka üzerinde doğrudan bu harfler yer almasa da, uluslararası belgelerde ve gümrük işlemlerinde IRQ simgesi ile ifade edilir.

        Irak’ın iç plaka sisteminde ise şehir bazlı harf ve numara kombinasyonları kullanılır. Örneğin:

        Bağdat plakaları genellikle "بغداد" (Bagdad) yazılı plakalardır.

        Irak’ın Para Birimi Nedir?

        Irak’ın resmî para birimi Irak Dinarı (IQD)’dir. 1 Irak Dinarı (IQD), 1.000 fils’e bölünür; ancak günlük yaşamda sadece dinar kullanılır ve fils alt birimi yaygın değildir.

        Banknot ve madeni para çeşitleri:

        Banknotlar: 250, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000 ve 50.000 IQD

        Madeni paralar nadiren kullanılır.

        Irak Dinarı, Merkez Bankası tarafından basılır ve ülke içinde tüm resmi ve ticari işlemlerde kullanılır.

        Irak’ın Alan Adı Uzantısı Nedir?

        Irak’a ait internet alan adı (domain) uzantısı “.iq” şeklindedir. Bu uzantı, Irak merkezli devlet kurumları, üniversiteler, ticari kuruluşlar ve yerel internet hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılır.

        Bazı örnekler:

        Resmi devlet siteleri: gov.iq

        Üniversiteler: edu.iq

        Askeri kurumlar: mil.iq

        Ticari firmalar: com.iq

        Alan adı kaydı Irak İletişim ve Medya Komisyonu tarafından yürütülmektedir ve .iq uzantılı adres almak için yerel temsilciliğe sahip olmak gereklidir.

        Irak, uluslararası sistemlerde kendine özgü kodlarla tanımlanan bir ülkedir. Telefon görüşmeleri için +964 numarası, araç tanımlamaları için IRQ plaka kodu, ticari ve ekonomik işlemler için Irak Dinarı (IQD) para birimi ve dijital dünyada “.iq” alan adı uzantısı kullanılmaktadır. Bu bilgiler, Irak’la ticari, diplomatik veya kişisel bağlantı kurmak isteyen bireyler ve kurumlar için temel tanımlayıcı nitelik taşır. Her biri, Irak’ın global sistemdeki varlığını ve entegrasyonunu simgelemektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası