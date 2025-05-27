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        Haberler Dünya İran: ABD yaptırım uygularsa açlıktan ölecek değiliz | Dış Haberler

        İran: ABD yaptırım uygularsa açlıktan ölecek değiliz

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin yaptırım uygulaması durumunda başka yüzlerce seçenekleri olduğunu belirterek "Açlıktan ölecek değiliz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:32
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        "Açlıktan ölecek değiliz"
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        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile sürdürdüğü müzakere sürecini değerlendirdi.

        Ülkedeki asıl sorunun "adalet" ve "liyakat" olduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, "Bugün bazıları Amerika'nın bizimle aynı fikirde olup olmayacağını merak ediyor ancak biz ülkede aynı fikirde olursak ve adalet temelinde vasıflılara ve insanların liyakatlerine göre iş bulmalarına izin verirsek, kimseye ihtiyacımız kalmaz." dedi.

        ABD ile müzakere sürecinin başarısız olma ihtimaline değinen İran Cumhurbaşkanı, "Sorunları çözebileceğimize inanmalıyız. Bizimle müzakere etmezler ve yaptırım uygularlarsa açlıktan ölecek değiliz. Yüzlerce yol var ve bu ülkenin seçkin vatandaşları sahada olması ve çalışması gerekiyor. Ülkenin ve milletin bilim insanlarına, seçkinlere ihtiyacı var ve bu değerli insanların sahaya çıkması gerekiyor." diye konuştu.

        Pezeşkiyan, ülkede büyük enerji kaynakları olduğunu hatırlatarak, "İran'da enerjimiz var, altınımız var, yer üstünde ve yer altında... Ancak bir sorunumuz var. Bu kapasiteleri doğru kullanamıyoruz. Seçkinlerimiz isterlerse köklü değişiklikler yapabilirler." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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