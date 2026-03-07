Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.792,81 %-2,19
        DOLAR 44,0765 %0,12
        EURO 51,2106 %0,22
        GRAM ALTIN 7.301,96 %1,68
        FAİZ 38,46 %1,58
        GÜMÜŞ GRAM 118,88 %2,41
        BITCOIN 68.199,00 %-0,12
        GBP/TRY 59,1489 %0,44
        EUR/USD 1,1618 %0,08
        BRENT 92,69 %8,52
        ÇEYREK ALTIN 11.938,71 %1,68
        Haberler Ekonomi Borsa İran Borsası ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak - Borsa Haberleri

        İran Borsası ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak

        İran'da, ABD ve İsrail saldırıyla birlikte kapatılan borsanın ikinci bir duyuruya kadar açılmayacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Borsası kapalı kalacak

        İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, borsanın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

        Borsanın kapatılması kararıyla birlikte halkın borsadaki varlığının korunmasının hedeflendiğini söyleyen Medenizade, borsanın ikinci bir duyuruya kadar da açılmayacağını belirtti.

        İran Borsası savaşın ikinci günü bir hafta süre ile kapatılmıştı.

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 4 Mart 2026 (ABD-İsrail-İran Hattında Son Durum Ne?)

        Bölge ülkeleri alarmda: Çatışma kalıcı bir krize mi dönüşüyor? ABD-İsrail-İran Hattında Son Durum Ne? Bölgesel gerilim kontrolden çıkıyor mu? Savaşın süresi uzayacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!