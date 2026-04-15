        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan "Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız" açıklaması | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan "Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız" açıklaması

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:39 Güncelleme:
        İran: Diyaloğa hazırız ama teslim olmayız

        İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Tahran'daki acil hizmetler merkezini ziyaretinde açıklama yaptı.

        Uluslararası sistemdeki "çifte standartları" eleştiren Pezeşkiyan, herhangi bir ülkeye yapılan askeri saldırının "evrensel olarak kabul görmüş" ilkelere aykırı olduğunu ve ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşın da hukuksuz olduğunu vurguladı.

        ABD-İsrail'in saldırılarında sivillerin ve sivil merkezlerin de hedef alındığına işaret eden İran Cumhurbaşkanı, "Sivilleri, önde gelen kişileri, çocukları hedef almanın, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere hayati merkezleri tahrip etmenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde ne gibi bir gerekçesi olabilir?" sorusunu yöneltti.

        İran Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail'in saldırılarına rağmen İran'ın "ilkeli" duruşundan taviz vermediğini söyleyerek şunları kaydetti:

        "İran savaş ve istikrarsızlık arayışında değildir ve her zaman farklı ülkelerle diyalog ve yapıcı etkileşimi vurgulamıştır. Buna karşılık ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimleri de başarısızlığa mahkumdur. İran milleti asla böyle bir yaklaşımı kabul etmeyecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda martta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbulda hava kirliliği martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 azaldı. (AA)

        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD'den Türkiye'ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Nişanlandılar
        Yeniden akıllara getirdi
