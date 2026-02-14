Canlı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz"

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz”

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemine vurgu yaparak, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz." dedi.

        Giriş: 14.02.2026 - 13:19 Güncelleme: 14.02.2026 - 13:19
        İran: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez
        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Uluslararası Demir ve Karayolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor" Haberi Görüntüle

        Bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Pezeşkiyan, “Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke Cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok.” diye konuştu.

        Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki ulaşım yollarının geliştirilmesinin ülkelerin güvenliği ve huzuru için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, “Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

        İran’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da yardımcı olacaklarını belirten Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde kazan-kazan formülünü esas alacaklarını söyledi.

